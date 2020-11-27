Brent 48 doların altında, altın yatay

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla düşerek 48 doların da altına geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolara kadar inen altın, 1,810 dolar sınırında yatay hareket ediyor.