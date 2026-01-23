Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Artış

23.01.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı, Trump'ın İran'a müdahaleye işaret etmesi sonrası 63,92 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 63,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleye işaret eden açıklamalarının ardından Orta Doğu'da arz kesintilerinin artabileceği yönündeki endişeler etkili oldu.

Trump, İsviçre'nin Davos kentinden Washington'a dönüşü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a doğru ilerleyen "büyük bir güç" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'ı "çok yakından izlediğini" vurgulayan Trump, "O yöne doğru ilerleyen çok büyük bir deniz gücümüz var ve belki bunu kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dördüncü büyük üreticisi İran'da, ekonomik sorunların tetiklediği protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında can kayıpları yaşanmıştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta stokların arttığını gösteren veriler, petrol fiyatları üzerindeki yükselişi sınırlı kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artışla 426 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 5 milyon 270 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 414 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon varil artışla 257 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:28:03. #7.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.