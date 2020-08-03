Brent petrolün varili 43,25 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 43,25 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,25 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 43,25 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,25 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 43,44 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 43,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,91 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasında süregelen gerginliğin yanı sıra dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi. ABD vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya ve Hindistan bu ülkeyi takip ediyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 43,64 ile 43,76 dolar aralığının direnç, 43,55 ile 43,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 09:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 43,25 dolar - Son Dakika Ekonomi
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