Brent petrolün varili 65,68 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 65,68 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 65,68 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 65,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,68 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 65,68 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 65,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 adet artarak 685'e yükseldi.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik olumlu açıklamalarının, petrol fiyatlarının gerilemesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,95 ile 66,04 dolar aralığının direnç, 65,86 ile 65,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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