Son Dakika Haberleri: Brezilya, Copa America'ya galibiyetle başladı
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Brezilya, Copa America'ya galibiyetle başladı

31 dakika önce

COPA America'nın ilk maçında, turnuvanın ev sahibi Brezilya, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.

Brezilya, Copa America'ya galibiyetle başladı, System.String[]
COPA America'nın ilk maçında, turnuvanın ev sahibi Brezilya, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.
2019 Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Brezilya ve Bolivya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sambacılar, ikinci yarıya hızlı başladı. Hakem Nestor Pitana'nın VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını göstermesiyle 50'nci dakikada topun başına geçen Philippe Coutinho, Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi. 53'üncü dakikada Coutinho, bu kez kafa golüyle fileleri sarsarak, farkı 2'ye çıkardı. 85'inci dakikada Everton Soares'in ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0. Mücadele bu skorla sona erdi. Brezilya, bu sonuçla turnuvadaki ve gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
philippe coutinho, bolivya, brezilya, Spor
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