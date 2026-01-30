Brezilya'da 13 Yaşındaki Çocuk Köpekbalığı Saldırısında Hayatını Kaybetti

SAO PAULO, 30 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Olinda kentinde 13 yaşındaki bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Saldırı, sık sık köpekbalığı görüldüğüne dair uyarı levhalarına rağmen çocuğun arkadaşlarıyla birlikte yüzdüğü Praia Del Chifre Plajı'nda meydana geldi.
Görgü tanıkları, çocuğun arkadan saldırıya uğrayarak ağır yaralandığını belirtti. Olinda'daki bir hastaneye kaldırılan çocuk, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Eyalet Köpekbalığı Olaylarını İzleme Komitesi'ne göre, Pernambuco'da 1992'den bu yana 27'si can kaybıyla sonuçlanan toplam 82 köpekbalığı saldırısı kayda geçti.
Yetkililer, Recife ve Olinda'daki plajlarda köpekbalığıyla karşılaşma riskinin yüksek olması nedeniyle yüzmeyi caydıran uyarı levhalarının bulunduğunu vurguladı. Söz konusu bölgeler, özellikle karnaval sezonunda popüler turizm merkezleri arasında yer alıyor.
