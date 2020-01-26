Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı - Son Dakika
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Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

6 saat önce

RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı, System.String[]

RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Sivil Savunma yetkilileri, aşırı yağışların Minas Gerais eyaletini 54 saattir etkisi altında bulundurduğunu belirtti.

Yağışların eyalette yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 600 kişinin evlerinden tahliye edildiği ve eyalette 25 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Eyaletteki 47 şehirde acil durum ve afette yaşamını yitirenler için 3 gün yas ilan edildi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema'nın hasar tespiti için bugün sel ve heyelanların meydana geldiği bölgeleri ziyaret edeceği belirtildi.

Eyalet başkenti Belo Horizonte, son 110 yılın en büyük yağışıyla karşı karşıya kalırken, kente 24 saatte metrekareye 171 milimetre yağış düştüğü vurgulandı.

Minas Gerais'in yanı sıra Rio de Janeiro ve Sao Paulo dahil Brezilya'nın diğer bölgelerinde yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.

Minas Gerais, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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