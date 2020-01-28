Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54'e yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54'e yükseldi

6 saat önce

RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54'e yükseldi, System.String[]

RİO DE Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Yetkililer, aşırı yağışların Minas Gerais, Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde sel ve heyelanlara yol açtığını bildirdi.

Üç eyalette meydana gelen afetlerde 54 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Minas Gerais'de 15 bin, Espirito Santo'da 10 bin, Rio de Janeiro'da da 6 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililer, yaklaşık 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan Belo Horizonte'nin gelecek 3 gün içinde aşırı yağışların etkisi altına girebileceği uyarısında bulundu.

Minas Gerais'de 120'den fazla yerel yönetimin acil durum ilan ettiği kaydedildi.

Minas Gerais, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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