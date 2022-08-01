Brezilyalı yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisiyle ayrıldı - Son Dakika
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Brezilyalı yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisiyle ayrıldı

01.08.2022 18:18
Brezilyalı yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisiyle ayrıldı

Brezilya'da yapışık ikizler, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılan bir operasyonla başarılı bir şekilde ayrıldı.

Brezilya'da yapışık ikizler, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılan bir operasyonla başarılı bir şekilde ayrıldı.

BBC'nin haberine göre, dört yaşındaki Bernardo ve Arthur Lima adındaki yapışık ikizler, Londra'daki Street Hastanesinden doktorların katılımıyla Rio de Janeiro'daki bir hastanede ameliyata alındı.

İki hastaneden doktorlar, aylarca, ikizlerin bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramalarını baz alarak, sanal gerçeklik yardımıyla deneme yaptı.

Operasyonda yaklaşık 100 sağlık çalışanı kulaklık takarak "sanal gerçeklik odasında" bir araya geldi ve kafalarından yapışık olan ikizleri ayırmayı başardı.

Londra merkezli yardım kuruluşu Gemini Untwined'e göre bu, şimdiye kadar gerçekleşmiş en karmaşık, başarılı ameliyatlardan biri oldu.

Gemini Untwined kurucusu doktor Owase Jeelani, çocukları riske atmadan ameliyat gerçekleştirmenin harika olduğunu vurgulayarak, "Bunun cerrahlar için ne kadar güven verici olduğunu hayal edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Ameliyat ekibinin başındaki cerrah Noor ul Owase, ameliyatı "uzay çağı ürünü" şeklinde nitelendirdi.

İkizlerin hastanede iyileşme sürecinde olduğu ve altı ay rehabilitasyon ile destekleneceği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Brezilya, Londra, Lima, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilyalı yapışık ikizler sanal gerçeklik teknolojisiyle ayrıldı - Son Dakika

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