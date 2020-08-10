Brian Starr, BUDO Gemlik Basketbol'da

Transferde Canberk Cevit, Yunus Çankaya, Myles Carter ve son olarak Uğur Hortum ile anlaşan BUDO Gemlik Basketbol, son iki sezondur Belarus Ligi'nde COR-Borisfen forması giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Brian Starr ile anlaştı.

Geçen sezon FIBA Europe Cup'ta 14.5 sayı, 7.5 ribaund, 4.5 asist kaydeden Starr, Belarus'ta 16.3 sayı, 5.6 ribaund, 6.8 asist kaydetti. 1.90 boyundaki oyuncu aynı sezonda MVP, Sezonun Defans Oyuncusu, Sezonun Oyun Kurucusu, En İyi Yabancı Oyuncu, En İyi Yabancı Oyuncu ve En İyi İlk Beş'e seçildi.BUDO Gemlik Basketbol Başkanı Berkay Bulut, "İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek adına mütevazı bir bütçe ile doğru işler yapacağız. Takım olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.