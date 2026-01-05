Brigitte Macron\'a Hakaret Davası: 10 Sanık Suçlu

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a yönelik cinsel kimlik üzerinden hakaret suçlamasıyla yargılanan kişilerden 10'unun suçlu bulunduğu bildirildi.

Paris Ceza Mahkemesi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'a karşı cinsel kimlik üzerinden hakaret gerekçesiyle 10 kişiyi mahkum ettiği belirtildi. 8 sanığa 4 ila 8 ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezaları verildi. Duruşmaya katılmayan 1 kişi altı ay kesin hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir sanığa ise çevrim içi nefret söylemiyle mücadeleye yönelik bir kursa katılma yükümlülüğü getirildi.