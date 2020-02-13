Brisa İzmit ve Aksaray'da "geçici işçi" istihdam edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brisa İzmit ve Aksaray'da 'geçici işçi' istihdam edecek - Son Dakika Ekonomi

Brisa İzmit ve Aksaray'da "geçici işçi" istihdam edecek

6 saat önce

Otomotiv sektörü lastikleri üreticisi Brisa, İzmit ve Aksaray fabrikalarında görevlendirilmek üzere geçici işçi istihdam edecek.

Brisa İzmit ve Aksaray'da

Otomotiv sektörü lastikleri üreticisi Brisa, İzmit ve Aksaray fabrikalarında görevlendirilmek üzere geçici işçi istihdam edecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, İzmit ve Aksaray'daki fabrikaları için, üretim ve yükleme bölümlerinde geçici olarak istihdam edilmek üzere işçiler arıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Adaylardan 'meslek yüksek okulu, teknik lise veya endüstri meslek lisesi mezunu' olma ve 'İzmit ve Aksaray tesislerine yakın olan servis güzergahlarında ikamet etme' ön niteliklerini taşımaları bekleniyor.

"Bu ön nitelikleri karşılayan, test ve mülakatlarda başarılı olan adaylardan ihtiyaç kadarı Brisa İzmit ve Aksaray fabrikalarında, geçici olarak işe alınacak.

"Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların, http://www.brisa.com.tr adresinden 'insan kaynakları' bölümündeki 'geçici işçi' ilanına veya https://www.sabanci.com/tr adresindeki 'geçici işçi' ilanlarından birine T.C. Kimlik numaralarını belirterek başvurmaları gerekiyor."


Aksaray, İzmit, BRİSA, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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