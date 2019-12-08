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Brüksel'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu Brüksel'de tanıtıldı.

Brüksel'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Okçular Vakfı ile birlikte yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu Brüksel'de tanıtıldı.

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Okçuluk Eğitimi ve Ağ Kurma Günü" etkinliği Brüksel'de gerçekleşti.

Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay ve KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü ve diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Macar asıllı Viktoria Angel, geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yaptı ve katılımcılara Türk okçuluğu eğitimi verdi.

Katılımcıların çoğunun ilk defa ok atma tecrübesini yaşadığı etkinlikte, Türk okçuluğunun tarihine ilişkin bilgi verildi.

Ardından yapılan yarışmada kazananlara çeşitli ödüller verildi.

Büyükelçi Gümrükçü, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün görüyorum sadece Türk toplumunun üyeleri değil bazı yabancılar da buraya geldi. Onlar da bu şekilde modern okçulukla Türk geleneksel okçuluğu arasındaki farkları ve ortak yönleri görme imkanına sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de okçuluğun geleneksel spor dallarının başında geldiğini belirten Gümrükçü, "Türkiye'nin farklı yönlerini Avrupa'ya, Belçika'ya tanıtmak bakımından bence gayet enteresan bir etkinlik." dedi.

1892'de kurulan Royal Guoden Pijl Okçuluk Kulübünde düzenlenen ve katılanların büyük ilgi gösterdiği etkinliğin gelecek yıl içinde Brüksel'de tekrar düzenlenmesi planlanıyor.

Okçular Tekkesi, Türkiye, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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