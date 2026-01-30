Brüksel'de Hükümet Krizi 600. Güne Ulaştı - Son Dakika
Brüksel'de Hükümet Krizi 600. Güne Ulaştı

30.01.2026 12:21
Brüksel'de 600 gündür hükümet kurulamadı, protestolar artıyor. Koalisyon müzakereleri sonuçsuz kaldı.

Federal sistemle yönetilen Belçika'nın başkenti Brüksel'in idaresinden sorumlu bölgesel hükümeti, 600 gündür kurulamadı.

Biri federal, üçü bölgesel ve ikisi topluluk düzeyinde olmak üzere toplam altı hükümetle yönetilen Belçika'da, Haziran 2024'te yapılan bölgesel seçimlerin ardından başkentte halen hükümet kurulamadı.

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti konumundaki Brüksel'de yönetim boşluğu, rekor krizle bugün itibarıyla 600'üncü güne ulaştı.

Dün akşam saatlerinde Brüksel'in merkezindeki Bourse/Beurs Meydanı'nda toplanan göstericiler, yürütme organı olmadan geçen sürenin kentin yönetimini felç ettiğini savundu.

Protestocular, sosyal politikalar, güvenlik, göç, altyapı yatırımları ve bütçe yönetimi gibi temel alanlarda kritik kararların alınamadığına dikkati çekti.

Koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Siyasi çıkmazın temelinde, seçimlerin ardından başlayan ancak sonuç vermeyen koalisyon müzakereleri yer alıyor.

Fransızca ve Flamanca konuşan partiler arasındaki veto ve ön şartlar, hükümet kurma sürecini defalarca tıkadı. Şimdiye kadar yapılan girişimlerin hiçbiri gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Siyasi kulislerde, Brüksel'in bu şekilde 2029'daki bir sonraki seçimlere kadar hükümet kuramadan devam edebileceği yönündeki senaryolar da dillendiriliyor. Bu ihtimal, kamuoyunda endişeyi daha da artırıyor.

Belçika'da hükümetsiz geçen yüzlerce gün

Ülke, federal düzeyde de "kurulamayan hükümetler"le uluslararası gündemi meşgul ediyor.

1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün, 2010'da 541 gün, 2019 seçimleri sonrası ise 652 gün hükümetsiz kalan Belçika, 2024'teki son seçimin ardından geçen 236. günde hükümetine kavuşmuştu.

Belçika, "Barış zamanında hükümetsiz geçen en uzun süre" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na dahi girmişti.

Kaynak: AA

