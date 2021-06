Brüksel'de kaçak göçmenlerin kilisedeki açlık grevi 29. gününü geride bıraktı - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan tarihi Beguinage Kilisesi'ne sığınan kaçak göçmenlerin seslerini duyurabilmek için başlattığı açlık grevi 29. gününü geride bıraktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi St. Catherine Meydanı'nda yer alan Beguinage Kilisesi'nde yaklaşık 250 kaçak göçmenin, ülkede oturum hakkı alabilmek için seslerini duyurma çabası sürüyor. Brüksel'de oturum hakkı için yaptıkları başvurulara cevap alamayan göçmenlerin kilisedeki açlık grevi 29. gününü geride bıraktı. Günlerdir açlıktan bitap düşen göçmenlerin sağlık durumu ise giderek kötüleşiyor. Çoğunluğu uzun yıllardan beri Belçika'da bulunan ve "kağıtsızlar" olarak adlandırılan göçmenler, hiçbir siyasinin inisiyatif alarak kendilerine destek olmadığını, tek isteklerinin herkes gibi normal bir hayata kavuşmak olduğunu söylüyor.

"Açlık grevi yapıyoruz çünkü yaşamaya ihtiyacımız var"

Göçmenlerden Hasan, "Fas uyrukluyum ve 27 yıldır Belçika'dayım. Açlık grevine 29 gündür devam ediyoruz çünkü yıllardır bu ülkedeyiz ve herkes gibi yaşamak, çalışmak ve normal bir hayata sahip olmak istiyoruz. Burada doğup büyüyen çocuklarım var. Burada birlikte grev yaptığımız kişilerden de 5, 8, 10, 20, 25 ve 27 yıldır burada olanlar var. Burada Pakistanlı ve Afrikalılar olarak birçok uyruktan insanız. Açlık grevi yapıyoruz çünkü çalışmaya ve yaşamaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Kağıtlarımızı alabilmek için sağlığımızı tehlikeye atmak son çaremizdi"

Yıllardır durumlarının düzene kavuşturulmasını beklediklerini ifade eden Hasan, "Dosya dosya diyorlar, hiçbir şey değişmiyor. Her kapıyı çaldık. Kağıtlarımızı alabilmek için sağlığımızı tehlikeye atmak son çaremizdi. Hikayemiz çok üzücü. Belçika'da aile kurduk, çok şey yaptık. Her kapıyı çaldık ama kimse duymadı. Bu insanlar 5 aydır kilisede ne yapıyor, ne istiyor demiyorlar. Açlık grevimizin 29. günü oldu. Sağlık Bakanı ya da hükümetten birileri gelip bizi ziyaret edebilir. Haklarımızı bekliyoruz. Burada her meslekten insanlar, öğrenciler var, normal bir hayat istiyorlar" ifadelerini kullandı.

31 Ocak'ta kiliseye sığınan grubun içerisinde kadınlar ve çocuklar da bulunurken, açlık grevinde zaman zaman sağlık durumu kötüleşenlere kilisenin önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor. - BRÜKSEL