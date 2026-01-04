Brüksel'de Venezuela İçin Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği önünde Washington'un Venezuela'ya askeri müdahalesine karşı gösteri düzenlendi.

"Vrede vzw" ve "Intal" isimli sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından organize edilen protestoda yüzlerce gösterici, "Venezuela'da savaşa hayır", "Venezuela petrolleri Venezuela'nındır" ve "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'yu serbest bırak, savaşı durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

"Vrede vzw"den ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteri hakkında yapılan açıklamada, Washington'un Venezuela'ya askeri müdahalesinin ülkenin "başta petrol ve değerli maden olmak üzere doğal kaynaklarına erişimi kontrol altına almak" amacıyla yapıldığı kaydedilerek, "Bu, rejim değişikliğini dayatmak için yapılan apaçık bir emperyalist savaştır." değerlendirmesi yapıldı.

STK ayrıca, ABD'nin askeri müdahalesinin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" belirterek, Belçika ile Avrupa Birliği'ni (AB) askeri müdahaleyi kınamaya ve durumu yatıştırmak için acil diplomatik girişimlerde bulunmaya davet etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.