Btp'den Yunan Siyasetçinin Erdoğan Paylaşımına Tepki

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Yunan siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten de güçlü olmalı çünkü etrafında ayağımız tökezlese, düşsek bundan mutlu olacak, düşmemizi bekleyen milletler var, devletler var" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Venezuela gündemi üzerine açıklamalarda bulundu. Önder, şunları kaydetti:

"Yunan siyasetçi Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini montajlayarak yaptığı terbiyesizlikle, yaptığı hadsizlikle aslında Amerikan askerlerinden de medet umarak kendi acziyetini, kendi korkusunu göstermiş oldu. Buna milletimiz zaten anında refleksini ortaya koydu ve gereken cevabı fazlasıyla verdi. Bu olayla birlikte aslında iki konu gündemimize geliyor. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten de güçlü olmalı çünkü etrafında ayağımız tökezlese, düşsek bundan mutlu olacak, düşmemizi bekleyen milletler var, devletler var. O nedenle 'Aman birileri elimizden tutar' diye beklemeyelim. Bizim kendi ayaklarımız üzerinde sağlam durmayı bilmemiz lazım. Bu bizim için elzemdir aksi halde yaşama şansımız olmaz. İkinci konuysa bu milletin devletine, devletinin büyüklerine saygısı ve buna yapılacak bir saldırı karşısında anında refleks göstererek bir ve beraber olmasıdır. Bu da yine dosta güven, düşmana korku verecek tarzda bir durumdur. Bu millet devletine bağlıdır. Bu millet, kendi milli birliğine ve beraberliğine bağlıdır. Bunu tehdit eden herhangi bir gelişme karşısında da anında gereken tepkiyi, gereken duruşu ortaya koyar. Tarihte bunun örneklerini çok vermiştir. Bu son olayla birlikte küçücük bir adımla bile milletin en muhalifi, en uzak olanı dahi burada net bir duruşta tek bir vücut haline gelip tepkisini göstermiştir. Bu da bu milletin hakikaten asil bir millet olduğunu gösteren kıymetli bir fotoğraftır.

"Herkes biliyor ki bu uyuşturucu meselesi değil"

Bu hafta içerisinde Amerika'nın Venezuela devlet başkanını evinden alarak derdest edip götürmesi ve yargılaması; gerçekten diplomasi tarihinde, devletler hukuku tarihinde eşine rastlanmayacak, çok sıra dışı, hiçbir ilkeyi, hiçbir hukuku tanımayan bir gelişmedir. Herkes biliyor ki bu uyuşturucu meselesi değil. Bu konu Venezuela petrolleridir çünkü dünya petrol rezervinin yüzde 18'i Venezuela'dadır. En büyük rezerv oradadır. Aslında herkesin bildiğinin ötesinde bir şey daha var. ABD için mesele sadece Venezuela petrollerinde iddia ettikleri payı almaktan ibaret değil. Burada Amerika için asıl tehlikeli olan, Venezuela'nın dolarla değil de milli paralarla petrolü satacağım demesi ve satmaya başlamasıdır. Bu, asıl Amerika'nın sonu olur; Amerika için sonun başlangıcı olur.

"ABD için sonun başlangıcı, 2005 yılında milli paralarla ticaret formülünün ilk kez dile getirildiği zamandır"

ABD için sonun başlangıcı, 2005 yılında milli paralarla ticaret formülünün ilk kez dile getirildiği zaman başlamıştı. Amerika için sonun başlangıcı, kurucu liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın Rus devlet yetkililerine, 'Milli paralarla ticaret yaparsanız Amerikan dolarının hakimiyetini kırarsınız. Aksi halde bütün dünya üretiyor, dünya üretiminin üçte birini Amerika tüketiyor ve karşılığı olmayan paralarla bunları yapabiliyor. Elindeki bu imkan devam ettiği müddetçe bütün dünya batar, en son Amerika batar.' sözleri olmuştur. Bunun akabinde başta Çin ile başlayan anlaşmalar, sonra BRICS ülkeleriyle yapılan anlaşmalar; milli paralarla ticaret ekseninde şekillenen yeni dünya ve her geçen gün artık hükümranlığını kaybeden, köşeye sıkışmış, köşeye sıkıştığı için de her türlü agresif davranış içerisine giren bir Amerika fotoğrafını görüyoruz.

"Milli paralarla ticaret formülüyle bütün dünyada sömürünün biteceği bir düzenin kapısı aralanmıştır"

Bu anlamda Bağımsız Türkiye Partisi'nin ve kurucu liderimizin açtığı bu yol; dünyadaki emperyalizmi, dünyadaki bu sömürü düzenini tersine çevirecek ve bunu savaşlarla değil, bu formülle; milli paralarla ticaret formülüyle hak edenin hakkını, alın terinin karşılığını alacağı, bütün dünyada sömürünün biteceği bir düzenin kapısını aralamıştır. İşte bunu görenler, sömürünün başında oturan bu küresel aktörlerdir ve bu doğrultuda hareket etmektedirler. Ama çözüm, bu süreci daha da çok devam ettirmek, daha da çok devletin milli paralarla ticaret yapmaya devam etmesidir. Bu devam ettikçe taşlar yerine oturacak ve bu agresif tutumlar bir yere maalesef varmayacaktır. Hiçbir devletin başkasını sömüremediği, bu şekilde haksız müdahale edemediği bir dünya için kapı aralanacaktır."