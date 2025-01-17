BTP İstanbul İl Kongresi 19 Ocak'ta - Son Dakika
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BTP İstanbul İl Kongresi 19 Ocak'ta

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Bağımsız Türkiye Partisi, 19 Ocak'ta Yenikapı'da kongre yapacak, sanatçılar konser verecek.

17.01.2025 18:02
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(İSTANBUL) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İstanbul İl Kongresi'ni 19 Ocak Pazar günü Yenikapı'da yapacak. İstanbulluları kongreye davet eden BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, "Ülkemizin içinden geçtiği büyük sorunlar, siyasi, bölgesel, ekonomik tüm çözüm önerilerini Genel Başkanımız 19 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Yenikapı Kadir Topbaş gösteri Merkezi'nde anlatacak" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nde kongre süreci devam ediyor. Parti, 9. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni 19 Ocak Pazar günü Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleştirecek. BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül de tüm İstanbulluları kongreye davet ederek, şunları söyledi:

"Ozan Orhon ve Ahmet Selçuk İlkan konser verecek"

"19 Ocak Pazar saat 15.00'te Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde tüm İstanbullularla buluşuyoruz. Bu bir şölen şeklinde geçecek, folklor gösterileri olacak. Kıymetli sanatçılarımız Ozan Orhon ve Ahmet Selçuk İlkan konser verecek, rahmeti rahmana kavuşan Ferdi Tayfur'u anacağız. Hep beraber mutlu, eğlenceli bir gün geçireceğiz. Bir şölen şeklinde gerçekleşecek olan il kongremizde tüm İstanbullularla buluşmayı arzu ediyoruz.

"Hüseyin Baş önemli mesajlar verecek"

İl kongremize Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş katılacak. Genel Başkanımız son gündeme ilişkin önemli mesajlar verecek. Yenikapı'da Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde Genel Başkanımız Hüseyin Baş ile buluşacağız. Ülkemizin içinden geçtiği büyük sorunlar, siyasi, bölgesel, ekonomik tüm çözüm önerilerini Genel Başkanımız 19 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Yenikapı Kadir Topbaş gösteri Merkezi'nde İstanbullularla buluşarak anlatacak. Kongreye tüm İstanbulluları, tüm basın mensuplarımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı davet ediyoruz.

"Lebalep dolu bir kongre olacak"

Pazar günü muhteşem bir gün olacak, hem gelenler eğlenecekler hem dinlediklerinden fayda sağlayacaklar. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi İstanbul'un 10 bin kişilik en büyük gösteri merkezi. Burası hınca hınç dolacak, bir tabiriyle de lebalep dolu bir kongre şeklinde geçeceğine inanıyorum. Tüm İstanbulluları 19 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde buluşmaya davet diyorum."

BTP İstanbul İl Kongresi 19 Ocak\'ta
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP İstanbul İl Kongresi 19 Ocak'ta - Son Dakika

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