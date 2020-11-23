BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı - Son Dakika

BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı

23.11.2020 00:57
BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı, System.String[]

İhracat odaklı projeleriyle Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlediği webinar ile tasarımın merkezi olarak kabul edilen İtalya pazarına ve ülkede sunulan ticaret fırsatlarına odaklandı.

İhracat odaklı projeleriyle Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlediği webinar ile tasarımın merkezi olarak kabul edilen İtalya pazarına ve ülkede sunulan ticaret fırsatlarına odaklandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, "Bursa iş dünyası olarak 1,2 milyar dolar seviyesindeki ihracatımızı pandemi sonrası dönemde artırmak istiyoruz" dedi.

BTSO, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursa iş dünyasının ticarette yol haritasını belirlemek üzere dijital platformda düzenlenen toplantı serisinde yeni durak İtalya oldu. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Milano Ticaret Ataşesi Ozan Murat Ergan, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

Bursa'dan İtalya'ya 1,2 milyar dolar ihracat

BTSO Başkan Yardımcısı Şener, pandemi sürecinde ağırlıklı olarak ticaret müşavirleri ve ticaret ataşelerinin katılımıyla düzenledikleri online seminerlerle Bursa iş dünyasının ihracattaki yeni fırsatlara odaklanmasını hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli ticari partnerleri arasında yer alan İtalya'daki pazar fırsatlarına odaklandıklarını ifade eden Cüneyt Şener, "İtalya, imalat sanayinde son 30 yılda Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisi konumunda. Bursa'da İtalyan sermayeli 36 firma bulunuyor. Kentimizden İtalya'ya ihracat yapan 800'ü aşkın firma bulunuyor. İtalya'ya 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 1,2 milyar dolarlık ihracatımızı daha fazla artırmak ve özellikle salgın sonrası gelişecek olan ticaret hareketleriyle İtalya pazarında çok daha etkin bir konuma ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik de Türkiye'nin ihracatında üçüncü sırada bulunan İtalya ile ticarette pandemi nedeniyle düşüş yaşandığını söyledi. Bursa'nın İtalya pazarının ihtiyaçlarıyla uyumlu üretim ekosistemiyle iki ülke ticaretinin yeniden artmasında etkin bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Canik, "Pazarın dinamiklerini ve güncel ihtiyaçlarını takip etme noktasında ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz çok önemli görevler üstleniyor." dedi.

Türkiye'nin Milano Ticaret Ataşesi Ozan Murat Ergan da ihracatçıya sunulan fırsatlar konusunda sunum gerçekleştirdi. İhracat Genel Müdürlüğü'nde 10 yıllık bir tecrübenin ardından yaklaşık 2 ay önce yeni görevine başladığını belirten Ergan, ihracatçı firmaların devlet desteklerinden daha fazla faydalanması gerektiğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın pazar araştırmasından tanıtım harcamalarına, açtıkları birimlerin giderlerinden marka tescillerine kadar birçok konuda önemli destekler sunduğunu hatırlatan Ergan, İtalya pazarını hedefleyen firmaların söz konusu desteklerden faydalanmak üzere ticaret ataşelikleriyle irtibat kurmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2019 yılında İtalya'ya 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun karşılığında ise 8,6 milyar dolarlık ithalat yaptığına dikkati çeken Ergan, "İki ülke arasındaki ticaret dengesinde ilk kez fazla verdik. İtalya pazarında tasarım ön planda. Her sektörün kendi kuralları var. Spesifik ürünleri ve talepleri konusunda firmalarımıza rehberlik yaparak bu pazarda sağlam ve sürdürülebilir artışa devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ticaret, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, tasarımın merkezi İtalya'daki fırsatlara odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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