Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika
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Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

10.06.2022 18:06

Düzce'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düzce'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobillerde bulunan 6 kişi ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 81 AAF 127 plakalı Volkswagen marka otomobil ile C.Y. yönetimindeki 06 EZN 72 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bariyerlere çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 6 kişi ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza sebebiyle Gölyaka ilçe girişinde trafik kısa süreli tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Enes Bektaş - Ali Yıldız - İHA)

Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar
Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika

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