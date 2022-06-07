Bu bakteriler yakıtınıza ortak oluyor! - Son Dakika
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Bu bakteriler yakıtınıza ortak oluyor!

07.06.2022 16:12
Bu bakteriler yakıtınıza ortak oluyor!

Yakıt depo kapaklarının altında yaşadıkları ortaya çıkan bakteriler, çevre kirliliği ile olan savaşta müttefikimiz olabilir.

Bilim insanları bir süredir dizel veya benzin gibi inatçı karbon kaynaklarını bozabilecek bakteri türlerini arıyorlar. Bu amaç doğrultusunda petrol sızıntısı sonrasında deniz sularına kadar inceleyen araştırmacılar, bu bakterileri sonunda bir benzin kapağının altında buldu. Yakıt tüketen bakteriler çevre kirliliği ile savaşta önemli rol üstlenebilir.

Bu bakteriler çevre kirliliğinin önüne geçebilir

Darwin Bioprospecting'den araştırmacılar, bu tür bakteriler için uzaklara bakmak yerine otoparklarına bakmayı tercih etti. Bu bakteri araştırmalarının arkasındaki fikir ise kimyasal kirleticilerin okyanus ve topraktan mikroorganizmalar yardımı ile uzaklaştırılması temeline dayanıyor. Biyoremediasyon olarak adlandırılan bu sistem ile kirliliği azaltmak için bakterilerin kullanılması hedefleniyor.

Yakıt tüketimi en az olan otomobiller!

Bu yeni keşif, beş benzinli ve beş dizel yakıtlı aracın incelenmesinin ardından ortaya çıktı. Araştırmacılardan Manuel Porcar'ın Peugeot 206, Juli Peretó'nun Toyota Yaris Hybrid model aracının bahsi geçen bakterilere ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Bu bakteriler yakıtınıza ortak oluyor!

Bakteriler, Yaris'in benzin depo kapağı ardında biriken yakıtla ıslanmış kir içinden alınan örnekte bulundu. Araştırmacılar daha sonra bakterileri laboratuarda üretti ve onu bir karbon kaynağı olan dizel yakıt ile besledi. Bakteriler maazotu iki hafta boyunca ayrıştırmaya devam ederken, gelişmelerini de sürdürdüler.

Porcar, Toyota Yaris Hybrid'de benzin tüketen bakterilerin, deney sırasında dizel yakıt tükettiğini hatırlatarak adapte olma yeteneklerine vurgu yaptı. Bakterilerin bu süreç boyunca oldukça sağlıklı oldukları belirtildi.

Bu bakteriler yakıtınıza ortak oluyor!

Manuel Porcar ve ekibi bu bakteriler ile birlikte çevre kirliliğinin önüne geçmek adına önemli bir adım atılabileceğine inanıyor. Özellikle çevreye büyük zarar veren petrol sızıntıları sırasında bu bakteriler müttefikimiz olarak önemli bir rol oynayabilir.

Özellikle de petrol fiyatlarının arşa çıktığı bu günlerde, bu bakterilerin ne kadar yakıt tükettiğini sorduğunuzu duyar gibiyiz. Ancak uzmanlar kişisel kullanımlar için endişelenecek bir şey olmadığını belirtiyor. Bakterilerin tüketebilecekleri yakıt miktarı, otomobillerin tüketimine kıyasla oldukça düşük. Ancak büyük depolarda yakıtlardaki bakteriyel bozunmanın sorun olabileceğinin altı çiziliyor.

Bu oldukça heyecan verici buluş umarız çevre kirliliğinin önüne geçmek konusunda yardımcı olur. Peki siz bu yakıt tüketen bakteriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Charles Darwin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu bakteriler yakıtınıza ortak oluyor! - Son Dakika

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