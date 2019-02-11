Son Dakika Haberleri: Bu Besinler Sevgilisi Olmayanları Mutlu Ediyor!

Bu Besinler Sevgilisi Olmayanları Mutlu Ediyor!

1 saat önce

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, yalnızlar için mutluluk reçetesi besinler hakkında bilgi ve önerilerini paylaştı.

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14 Şubat'ta mutluluğu hak eden sadece sevgilisi olanlar mı? Mutlu olmanın tek yolu, çift olarak vakit geçirmek mi? Sevgilisi olmayanlar hazır olun! Sizleri mutlu edecek besinler var.

Mutluluk hormonu, diğer adı ile serotonin nörotransmitter'dir. Yani sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir. Serotonin salınımı bireyde mutlu, enerjik olma gibi bir his uyandırırken, eksikliğinde ise uyku hali, mutsuz olma ve depresif etkiye neden olabilir. Serotonin salınımını arttırmanın birden fazla yolu vardır. Bunlar; egzersiz yapma, gün ışığından yararlanma, masaj yaptırma, stresten uzak kalma, yeterli ve dengeli beslenmedir.

Sağlıklı beslenmenin mutluluğunuzu artıracağını hiç düşünmüş müydünüz?

Serotonin, triptofan adı verilen aminoasitlerden beslenir. Triptofan açısından zengin olan besin kaynakları tükettildiğinde de serotonin salınımı artacaktır.

Peki bizi mutlu edecek besin kaynakları nelerdir?

Triptofan salınımını arttırmak için süt, peynir, yoğurt, kırmızı et, yumurta tüketimini arttırırken, serotoninin üretim esnasında kullanılan B vitamini alınımını arttırmak için ise balık, ceviz, fıstık, keten tohumu, ıspanak, karnıbahar ve kurubaklagil tüketimini arttırmak gerekir. Bunun dışında, şeker seviyesinin düşmesi, stres durumunu arttıracağından, serotonin salınımını azaltacaktır.

Bu yüzden şeker seviyesini dengede tutacak besinler tüketilmeli ve ara öğünler mutlaka yapılmalıdır.

Mutluluğumuzu arttıracak beslenme programımızı ise günümüze şu şekilde yayabilir ve gün boyu mutlu hissedebiliriz.

Kahvaltıda yumurta, peynir, kepekli ekmek, öğle yemeğinde et ve et ürünleri, akşam yemeğinde et tüketiminin yanı sıra kurubaklagil, şeker seviyesinin dengede kalıp, düşmemesi için ara öğünlerde ise ceviz, fındık gibi besinleri tüketerek serotonin salınımını artırabiliriz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:19 Kaynak: Bültenler

Sağlık
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