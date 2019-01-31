Bu Çamlıktan Asırlardır Tek Dal Bile Koparılmıyor

Tokat
'ın Zile
ilçesine bağlı Kepez
köyünde bulunan Şeyh Ahmet Baba
Türbesi'nin çevresinin kutsal olduğuna inanan köylüler, uğursuzluk getireceği düşüncesiyle buradan hiçbir şey almıyor.
Kepez köyünde 900'lü yıllarda yaşayan "Şeyh Ahmet Baba" adına yaptırılan türbenin çevresini kutsal kabul eden köylüler, yaklaşık 200 dönümlük alandan alınacak en küçük bir dal parçasının bile uğursuzluk getireceğine inanıyor.
Çevresindeki ormanlık alanda piknik de yapan köylüler, ağaçlara kesinlikle zarar vermiyor, yerdeki kozalakları bile toplamıyor.
Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında türbe ve etrafından bir şeylerin toplanamayacağına dair bir inanış bulunduğunu söyledi.
Eryılmaz, bugün türbenin bulunduğu tepenin ormanlık alan olduğunu dile getirerek, buradan hiç kimsenin küçük bir dal parçası bile almadığını vurguladı.
İnsanların bölgede piknik yaptığını, çöplerini topladıklarını anlatan Eryılmaz, "Bir çocuk buradan bir şey alsa, ağaç kabuğu bile olsa götürüp yerine bırakırlar. 'Şeyh Ahmet çöpünü vermez.' derler. Yıllarca bu inanıştan dolayı bu alandaki ağaçlar korunmuş ve ormanlık olmuş. Zileliler, oraya 'Şeyh Ahmet çamlığı' demişler." dedi.
Köy sakinlerinden Arif Yıldırım
ise dedelerinden Şeyh Ahmet Tepesi'nden çöp dahi alınmayacağını duyduklarına işaret ederek, ne kendisinin ne de başka bir köylünün buradan bir şey aldığını aktardı.
Ekrem Dal da köylüler olarak tepeden hiçbir şekilde bir kozalak bile almadıklarının altını çizerek, "Buraya pikniğe gelenler, hiçbir şey almadan giderler. Dedelerimizden böyle gördük. Bunu günümüzde de uygulamayı sürdürüyoruz." diye konuştu. Müftülük
yetkilileri ise İslam dininde hurafeler bulunmadığını vurgulayarak, ancak insanları inanışlarından vazgeçirmenin de kolay olmadığını kaydetti.