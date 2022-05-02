Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor

02.05.2022 11:57

Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor Kızılırmak-Yeşilırmak Nehirleri kuzeye, Tersakan Çayı ise güneye akıyor Samsun'da bulunan Tersakan Çayı, diğer akarsuların aksine kuzeye değil, güneye akarak görenleri şaşkına çeviriyor.

Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor

Kızılırmak-Yeşilırmak Nehirleri kuzeye, Tersakan Çayı ise güneye akıyor

SAMSUN - Samsun'da bulunan Tersakan Çayı, diğer akarsuların aksine kuzeye değil, güneye akarak görenleri şaşkına çeviriyor.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nden doğan Tersakan Çayı, kuzeye değil de güneye akarak dikkatleri üzerine çekiyor. 100 kilometre uzunluğundaki Tersakan, Yeşilırmak'ın bir kolu olma özelliğini de taşıyor. Eski zamanlardaki berrak ve dolu görüntüsünü kaybeden çay, ters yöne akmasıyla şaşkınlık oluşturuyor. Ladik'ten çıkan Tersakan, önce Samsun Havza ilçesinin içinden geçerek akabinde Amasya Suluova'da bulunan Gümüşsuyu Deresi ile birleştikten sonra Amasya'nın kuzeyinde Yeşilırmak'a dökülüyor.

"Garip bir doğa olayı"

Havzalı vatandaş Tahir Uysal, "Çocukluğumuzu bu Tersakan'da geçirdik. 10-11 yaşlarında çok güzel günlerimiz oldu. Ladik'ten gelen bu su kuzey yönüne değil de güney yönüne akıyor. Gittiği alanları yeşillendiren, güzel ve canlı tutuyor. İlçemizin içerisinden geçerek buraya doğal güzellik katıyor. Ters aktığı içinde garip bir doğa olayıdır. Yetkililerden buranın çevresinin daha da güzelleştirilmesini istiyoruz" dedi.

"Eskiden cam gibiydi, şimdi ise bulanık"

Havza'da 2 dönem mahalle muhtarlığı yapmış Cevdet Sözen, "Eskiden Tersakan'da halılar, arabalar yıkardık. Balık tutardık. Arkadaşlarımızla yüzerdik. Şimdi ise su bulanık akıyor. Eskiden cam gibiydi. Su seviyesi de düştü. Sadece bir yağmur suyu ile birlikte aşağı akıyor" diye konuştu.

Tersakan Çayı geçtiği güzergahlara doğal güzellik ve sulama imkanı sağlıyor.

Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor
Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor
Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor
Bu çay görenleri şaşkına çeviriyor

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Amasya, Samsun, Ladik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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