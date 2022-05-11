Bu çiçeği koparmak cesaret ister - Son Dakika
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Bu çiçeği koparmak cesaret ister

11.05.2022 13:28
Bu çiçeği koparmak cesaret ister

Aydın ve çevresinin en önemli endemik türlerinden biri olan Tüylü Çan Çiçeği'ni (Campanula tomentosa) koparmanın cezası 109 bin 593 lira.

Aydın ve çevresinin en önemli endemik türlerinden biri olan Tüylü Çan Çiçeği'ni (Campanula tomentosa) koparmanın cezası 109 bin 593 lira.

Tüylü Çan Çiçeğinin Söke ilçesine bağlı Doğanbey/Eskidoğanbey'de, Kuşadası Dilek Yarımadası'nın kuzeyinde, dünyaca ünlü Efes ve Priene antik kentlerinin surlarında, Ahmetbeyli'nin kayalık falezlerinde, Ortaklar çevresinde, Kuşadası Kirazlı Değirmendere'nin bakir kayalıklarında yetiştiği biliniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün stratejik hedefleri çerçevesinde 2018 yılında Tür Eylem Planı içine alınan Çan Çiçekleri, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde Hassas (VU) kategorisinde yer alırken, korunması gereken en önemli türlerin başında geliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü Tüylü Çan Çiçeği'nin önemine değinerek yaptığı açıklamada, "Efes ve Priene gibi dünyaca bilinen önemli antik kentlerin içinde çıkan Çan Çiçekleri, ülkemizde doğal ve kültürel zenginliklerin iç içe olduğunu göstermek ve tanıtmak açısından turist rehberlerine de fırsat sunmaktadır. Dünyada yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi için önemli türler arasında olan Çan Çiçeklerini, öncelikle yetişmiş olduğu coğrafyadaki insanlara tanıtmak, eğitim kurumlarındaki öğrencilere bu konuda bilinçlendirmek ve koruma bilincini geliştirmek gerekir. Dikkat çeken renkleri, kayalarda öbekleşen ve çana benzeyen cazibeli görüntüsüyle görenleri kendine çeken Çan Çiçeklerini koparmanın cezası bu yıl 109 bin 593 TL oldu. Kent pazarlarında bazı pazarcıların doğadan kopardığı Çan Çiçeklerini tezgahlarında satışa sundukları görülmektedir. Çiçeklerin renklerinin çok güzel olduğunu, müşterilerinin çok beğendiğini söyleyen pazarcılar, böylesine önemli bir tür ve cezasının bu kadar yüksek olduğunu bilmediklerini ve bundan sonra da kesinlikle koparmayacaklarını belirttiler. Pazarlarda Çan Çiçekleri, Akzambaklar, hassas anemonlar ve orkide gibi birçok farklı türün de satıldığı görülmektedir. Böyle önemli türlerin pazar yerlerinden alınmaması, satan kişilerin koparmamaları konusunda uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Endemik ve nadir türlerin tanıtılması, korunması ve cezalarıyla ilgili bir poster çalışması yapılarak muhtarlıklara, köy kahvelerine ve eğitim kurumlarına asılması önemli ölçüde yararlı olacaktır" dedi.

(Onur Durmuş - İHA)

Bu çiçeği koparmak cesaret ister
Bu çiçeği koparmak cesaret ister
Bu çiçeği koparmak cesaret ister

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tüylü Çan Çiçeği, Aydın, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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