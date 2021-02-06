Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira - Son Dakika

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira

06.02.2021 10:35

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda baharı müjdeleyen kardelenler tüm güzelliğiyle kendilerini gösterdi.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda baharı müjdeleyen kardelenler tüm güzelliğiyle kendilerini gösterdi. Geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık 1 ay erken açan kardelenlere zarar vermenin cezası ise bu sene 80 bin 465 liraya yükseldi.

Manisa'nın 1517 metre Spil Dağı Milli Parkı, Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atlarının yanı sıra endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan Manisa Lalesi'nin haricinde baharın müjdecisi olarak kardelenler de tüm güzelliğini Spil Dağı Milli Parkında göstermeye başladı. 120'den fazla çeşit endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler, beyaz yapraklarıyla güzel görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçılığı tutkunlarının da ilgi odağı olan kardelenlerin bulunması ise bir hayli zor. Özellikle insan izi olmayan bölgelerde açan kardelenler geçtiğimiz yıllara göre ise yaklaşık 1 ay önce açması dikkat çekti.

1517 metredeki en pahalı çiçek

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmek ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası 80 bin 465 liraya yükseldi. Öte yandan kardelenleri ticari amaçla koparan şirketlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde cezayı uyguluyor.

-İHA-

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Toros Dağları, Manisa, Bitki, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira - Son Dakika


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