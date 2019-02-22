Bu Cihaz Bizim İçin Çok Önemli" - Zonguldak

Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
'ne (BEÜ) SPY Floresans Görüntüleme Sistemi cihazı, bağışlandı.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Şebnem Kargı
Konferans Salonu'nda, cerrahi tedavilerin muhtemel komplikasyonlarını azaltan, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini arttıran SPY cihazı için bağış töreni düzenlendi.
Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun burada yapılmasının üniversitenin akademik çalışmalarının başarılardan kaynaklandığını söyledi.
Bu cihazları verirken belli kriterlerinin olduğunu kaydeden Özkan, "Önce kliniğin bağlı olduğu örgütlerden danışman gruplardan bilgi alıyoruz, sonra kliniğin geçmişindeki en az 10 yıllık bütün çalışmalarını değerlendiriyoruz. Dünya standardında bir seviyenin üstüne çıkan kliniklerini bu işe aday olarak belirliyoruz." dedi.
Özkan, Prof. Dr. Eksal Kargı ile ekibinin plastik ve rekonstrüktif cerrahi çıtasının en üstünde olan gruplardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, ekibin alınlarının teriyle bu bağışı kazandıklarını ifade etti.
Cihazın BEÜ'de olmasının önemine dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:
"Zaman içerisinde görecesiniz ki, bu cihaz belirli çalışmalara çok büyük ışık tutacak. Bu cihaz karanlıkta dolaşan bir cerrahın eline verilmiş bir fener olarak düşünebilirsiniz. Bu fenerle önünü daha keskin görecek, daha garanti bir sonuç için uğraşacak, başka bir beklenti içine girmeyecek. Bizim cerrah olarak sevmediğimi yaralardan bir tanesi crush yaralanmalar (ezilme sonucu oluşan direkt doku hasarı) sürprizlerle doludur. Ne zaman, ne olacağı belli olmaz. Biz şu an dünyada da Türkiye
'de de nasıl bunlara yaklaşıyoruz? Allah vermesin bu maden çöküntülerinde biliyorsunuz, toprak altında kaldığı zaman dokular eziliyor. Biz buna ezikler, crush yaralanmalar diyoruz ve hasarı belirlemeniz imkan yok. Hiçbir yöntemle hasarın derecesini belirleyemezsiniz. Hasarın derecesini belirlemediğiniz zaman da müdahalenizin planlamasını yapamazsınız. Bu cihaz sizi yayan yürüyeceğiniz bir yoldan uçakla seyahate götürüyor."
"Bu cihaz bizim için çok önemli"
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Plastik
, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı da böyle bir cihazın üniversitelerinden bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu cihaz, floresans görüntüleme sistemiyle kanser ameliyatlarında ya da doku perfüzyonunu gösterebilen, anında müdahale edilebilen, problem olduğunda gösteren bir cihaz. Bu cihaz bizim için çok önemli." diye konuştu.
SPY cihazının, mikro cerrahi operasyonlarının yanı sıra tümör ve doku kanlanmasında önemli sonuçlar elde edilmesini sağladığını aktaran Kargı, şöyle konuştu:
"SPY cihazı desteği ile uygulanabilen Floresan Görüntü Rehberli Cerrahi, günümüzde dünyada hızla genişliyor. Bu yöntem, biyolojik yapıların gerçek zamanlı görselleşmesine ve organ fonksiyonlarının ameliyat anında değerlendirilmesine odaklı bir yaklaşımdır. SPY Cihazı, cerrahi tedavilerin olası komplikasyonlarını azaltmakta, ameliyatın kalitesini, doğruluğunu ve güvenliğini arttırmaktadır. Özellikle büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında SPY cihazı önemli başarı elde ediyor. Ağır yaralanmalarda sağlam ve ölü dokuyu belirlemek 1-2 haftalık bir süre alıyordu. Bu cihaz sayesinde süre ortadan kalkıyor ve anında tespit ediliyor. Hasta ameliyattan çıkmadan olası bir problem fark ediliyor anında müdahale etme şansı oluyor."
Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise cihazın üniversite ve hastalar için çok önemli bir cihaz olduğunu anlatarak, böyle önemli bir cihazın üniversiteye kazandırılmasıyla başarılarının daha da artacağını dile getirdi.
Konuşmaların ardından sistemin Türkiye distribütörü Volkan Uyanık, cihazın teknik tanıtımıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Tören, bağış protokolünün imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.