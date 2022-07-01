Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti - Son Dakika
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Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti

01.07.2022 21:36
Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,71 kayıpla 972 liraya düşerken, ABD doları yüzde 3,41'den 16,76 liraya, euro da yüzde 4,77 azalışla 17,39 liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.367,78, en yüksek 2.561,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,32 azalarak 2.443,77 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.595 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,71 kayıpla 972 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,67 azalışla 6.515 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.673 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.595 liraya düştü.

DOLAR VE EURO

Bu hafta ABD doları yüzde 3,41 değer kaybederek 16,76 liraya, euro da yüzde 4,77 azalışla 17,39 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,60 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 3,54 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,35 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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