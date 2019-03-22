Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,36 değer kaybederken, dolar yüzde 2,78, avro yüzde 2,35 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57 değer kazandı.

Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,36 değer kaybederken, dolar yüzde 2,78, avro yüzde 2,35 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57 değer kazandı.


BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 103.755,80, en düşük 99.652,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,36 azalışla 99.835,31 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 237,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52 değer kazancıyla 1.586,00 lira oldu. Geçen hafta 374,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 387,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,78 değer kazanarak 5,6210 liraya, avro da yüzde 2,35 artarak 6,3530 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,41, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,68 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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