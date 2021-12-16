Bu haftada 'Teşkilat', sıra dışı hikaye - Son Dakika

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat', sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Havaalanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düşer. Ekip bu baskını bertaraf etmek için dört koldan çalışmalara başlar. İçeride olan Serdar, hem rehineleri hem Zehra'yı kurtarmaya çalışırken büyük bir tehlikenin geldiğinden habersizdir.

Saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratır. Bu saldırı gerçekten bir terör saldırısı mıdır?

Yıldırım'ın planıyla beraber devreye giren maskelilerin yeni oyunları tahmin edilenden çok daha büyüktür. Nemesis için düğmeye basılmıştır. Serdar'ı ve tüm ekibi artık daha zorlu bir yolculuk beklemektedir. Ve bu yolculuk geçmişin de kapılarını açacaktır.