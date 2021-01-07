Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor - Son Dakika

Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor

07.01.2021 19:07

Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 5 yıldır hırsızlık olayı olmadı.

Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 5 yıldır hırsızlık olayı olmadı. 20 bin nüfuslu ilçede şimdiye kadar bir hırsızlık tespit edilmedi.

2 bin 900 rakımlı Kato dağı eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son 5 yıldır hırsızlık olayları olmuyor. İlçenin dört bir yanına takılan yüzlerce güvenlik kamerası sayesinde ilçe merkez ve köylerinde bu güne kadar kimse hırsızlık yapmıyor. Evlerin kapısını sürekli açık bırakan vatandaşlar gönül rahatlığıyla evlerinden ayrılabiliyor. Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada son 5 yılda ilçe genelinde bir hırsızlık vakası olmadığı belirtildi. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beytüşşebap ilçemizde halkımızın huzur içinde yaşadığı, geçmişte yaşanan terör olaylarının polisimizin ve yetkili devlet büyüklerimizin aldığı tedbirler neticesinde hırsızlık vakalarının artık yaşanmadığı, asayiş yönünden ilçemiz genelinde 24 saat esasına göre Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sistemi ile izlendiğinden her her hangi bir olumsuz vakaya rastlanmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Belediye Başkanı Habip Aşan ise "İlçemizin kırsalda olması ve yabancıların gelmediği bir ilçe olmasından dolayı hırsızlık olmuyor. Son 5 yıldır hırsızlık olayları olmuyor. Çok sevindirici bir durum. Özellikle güvenlik güçlerimizin sürekli tedbirli bir şekilde davranmaları ve her yerde kameraların olmasından dolayı en güvenli şehirlerimizden biri. Vatandaşlar çok duyarlı. Herkes tanıdık akraba olduğu için ilçemiz huzurlu ve güvenli bir statüye kavuştu. Hırsızlık yüz kızartıcı bir durum olduğu için kimse kalkışmıyor" dedi.

Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor
Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor
Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor
Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor

Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu ilçede 5 yıldır hırsızlık olayı olmuyor - Son Dakika


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