"Bu kadar kolay bir kart gösterilmez" - Son Dakika

"Bu kadar kolay bir kart gösterilmez"

30.01.2021 21:47

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada. Sumudica'nın oyundan atıldığı pozisyonla ilgili, "Hocamız galiba hakeme Rumence küfür edip anasına sövdü. Hakem de bunu anlayınca oyundan attı herhalde!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Marius Sumudica'nın oyundan atılmasına tepki gösteren Kartal, bu pozisyon için "Galiba hocamız Rumence olarak hakemin anasına sövdü, hakem de bunu anlayıp kırmızı kart gösterdi. Biz tribünden böyle anladık. Çünkü kırmızı kart göstermesi için başka bir neden bulamadık" ifadelerini kullandı.

"HERHALDE ANASINA SÖVDÜ, BAŞKA BİR AÇIKLAMA BULAMIYORUZ"

Çaykur Rizespor'un bu maçta oldukça iyi oynadığına ve takımın dirençli olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Hasan Kartal, "Önceki Rizespor'dan çok daha iyiydi ve daha da iyi olacak. Ancak maç içindeki olaylara geldiğimizde, hakem hataları her zamanki gibi vardı. Golü tekrar izlediğimiz zaman daha iyi anlarız gol olup olmadığını. Ama hocaya niye kırmızı kart verdi bilmiyorum. Herhalde hakemin anasına Rumence küfür etti, hakem de anladı bunu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi diye düşünüyorum. Bizim önümüzdeydi pozisyon, bir şey görmedik biz. Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı. İnşallah önümüzdeki maçta iyi oynar ve daha iyiye gideriz diye düşünüyoruz. Başka bir şey için niye durup dururken kırmızı kart versin. Hoca herhalde küfür etti. Böyle anladık biz. Ama oyuncumuzun ikinci sarı karttan atılması, bana göre doğru karar gibi geldi. Ama ilk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm. Bu kadar da kolay olmamalı bu" dedi. Takımda eksik oyuncular olduğunu da söyleyen Kartal, "Aldığımız ve şu anda oynamayan bazı oyuncular var. Eksik oyuncularımız da çok. Bu oyuncuların dönmesiyle birlikte bizim takımımız iyi bir noktaya gelecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Hasan Kartal, Fenerbahçe, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bu kadar kolay bir kart gösterilmez' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacak mı? Partinin Genel Başkanı Uysal, canlı yayında yanıt verdi Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti
Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti         
22:19
Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz         
22:05
Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir         
21:30
Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi         
20:58
Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi         
20:47
68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor 68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor         
20:18
Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi         
19:46
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 22:40:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bu kadar kolay bir kart gösterilmez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei