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Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti - Son Dakika

Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti

19.09.2021 10:51

İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu genç, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti. Yaptığı son çılgınlıkla "bu kadarına da pes" dedirten genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Y. E. Ö. yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Y. E. Ö., polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

AVRUPA'DAN ASYA'YA METROBÜS ÜZERİNDE GEÇTİ

Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.

GÜVENLİK KOVALADI, O KAÇTI

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı. Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.

Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti

Galata Köprüsü, Metrobüs, İstanbul, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti - Son Dakika
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