Son Dakika Haberleri: Bu Köklü Kulüp Yaşamalı"

Bu Köklü Kulüp Yaşamalı"

34 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Ligde kalmamız mümkün görünmüyor.

Bu Köklü Kulüp Yaşamalı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak." dedi.

Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir takımla Altay gibi zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını ve buna göre çalıştıklarını anlattı.

Takımın alınan mağlubiyetlerden çok etkilendiğini belirten Öcal, "Aşmak için oyuncularla tek tek ilgileniyor, özel çalışmalar yapıyoruz. Ligin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Artık ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Gelecek yılın planları yapılıyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak. Buna gayret gösteriyoruz. Karabüklüler bu takıma sahip çıkmalı. Bu köklü kulüp yaşamalı. Bu tür takımlar kolay oluşmuyor. Değeri bilinmezse yazık olur." diye konuştu.

Altay maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, ligin 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki 2 saatlik antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından kondisyon çalışması ve yarı sahada maç yaptı.

Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:25 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Altay, Spor
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