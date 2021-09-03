''Bu köprü Gölcük'te hayatı kolaylaştıracak'' - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 4 milyon TL yatırım maliyeti bulunan Gölcük Çiftlik Mahallesinde bulunan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine ulaşımda kullanılacak köprü ve yol projesini yerinde inceledi. İpek Yolu Bulvarından 630 no'lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 no'lu sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Kazıklı Deresine bir adet 18 metre uzunluğunda betonarme köprü yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu projeyle Devlet Hastanemize ulaşımın rahatlamasını hedefliyoruz. Proje kapsamında 530 metre uzunluğundaki yol yapımı, 18 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde betonarme köprü yapacağız. Altyapı ve üst yapı noktasında adımlarımızın yanı sıra bin 170 ton binder ve aşınma tabakası için asfalt imalatı yapacağız" dedi.

KOCAELİ'YE BEŞ YENİ KÖPRÜ

Karamürsel-Semetler, Derince Cumaköy-Karagöllü, Körfez-Çıraklı Derince-Çavuşlu, Kartepe Ertuğrul Gazi-Uzunbey, Gölcük Siretiye-Mamuriye'de yapılan köprülerin yanı sıra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak yol ve köprü çalışmasının önemine değinen Başkan Büyükakın, "Kocaeli genelinde beş yeni köprü yaptık. Bunlara ek olarak altıncısını da inşa edeceğiz. Bu projemizle yaşam ve ulaşım kolaylaşacak, vatandaşlarımızın hayatına çok önemli bir dokunuşu daha yapmış olacağız. İnsanı merkeze alan tüm projelerimizin vatandaşımızın yaşamına kolaylık getirdiğini çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

"TAKDİRİNİ DE SAHADA ALMAK BİZİ MUTLU EDİYOR"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Başkanı Çetin Seymen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekiplerin hazır bulunduğu incelemede çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini de belirten Başkan Büyükakın, "Çevre ve Şehircilik, tarım, enerji, kültür ve turizm başlıklarında vatandaşımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Ulaşım alanında atılım ve hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşımızın da bu projelere dönük ilgisini ve takdirini sahada almak bizi ayrı mutlu ediyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.