Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak

Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak
06.11.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki değişiklikle motosiklet ve bisiklet sürücüleri için kritik güvenlik önlemleri hayata geçirilirken, koruyucu eldiven ve gözlük kullanmayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve traktör kullanıcıları artık koruyucu eldiven ve gözlük kullanmak zorunda olacak.

"TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE GÖZLÜK TAKMA ZORUNLULUĞU"

Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Motosiklet sürücüleri ile birlikte arka koltukta yolculuk edenler de artık bu ekipmanları taşımak ve kullanmakla yükümlü olacak. Traktör sürücüleri için ise sadece gözlük takma zorunluluğu bulunuyor.

"SÜRÜCÜLERE 993 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

Kask takma zorunluluğu ise tüm motosiklet yolcuları için devam ediyor. Yönetmelikte sadece ekipman zorunluluğu değil, sürücü ve araç sicillerinin tutulmasında da yenilikler öngörülüyor. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü ve araç bilgilerini kamu kurumları, meslek kuruluşları ve yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle elektronik ortamda paylaşabilecek. Yeni kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun“ afişleri şehri ayağa kaldırdı "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa’nın açık olmamasından kaynaklanıyor Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor
Premier Lig yıldızına silahlı tehdit Premier Lig yıldızına silahlı tehdit
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

11:33
Taraftarlar heyecanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
10:59
Bakan Şimşek’ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
10:18
Galatasaray’ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
10:10
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 11:49:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.