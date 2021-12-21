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Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü - Son Dakika

Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü

21.12.2021 19:31

Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri kendileri geliştirdikleri 81 adet ürünün patentini almayı başardı, 6 ürünün ise satışı gerçekleştirildi Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri kendileri geliştirdikleri 81 adet ürünün patentini...

Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri kendileri geliştirdikleri 81 adet ürünün patentini almayı başardı, 6 ürünün ise satışı gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri kendileri geliştirdikleri 81 adet ürünün patentini alarak içlerinden 6 ürünü ticarileştirmeyi başardı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), öğrencilerin düşünme ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için 2021 yılı içerisinde 83 adet ürünün tescil belgesinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı. Bu 83 adet ürünün 81 adedi tescil belgesi almayı başardı. BİLSEM, yönetici ve öğretmenleri, tescil alınan ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda adımlar atarak yurt içinde faaliyet gösteren firmalarla irtibata geçti. Bu görüşmeler sonucunda 4 adet mobilya tasarımı, mobilya sektöründe üretim yapan firmaya, 1 adet maske tasarımı Sivas'ta maske üretimi yapıp tüm yurda pazarlayan Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve 1 adet masaüstü lamba tasarımı ise Sivas'ta LED lambalar üzerine üretim yapıp tüm dünyaya ihraç eden elektrik elektronik firmasına noter huzurunda devri gerçekleştirildi. Kalan ürünlerin ticarileştirilmesi için ilgili firmalarla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Hayal ettikleri ürünleri tasarladılar

BİLSEM Müdürü Adem Uzun, öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri tasarladıklarını belirterek, "Sivas Bilim ve Sanat Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bize vermiş olduğu vizyon çerçevesinde, 2021 yılı içersin de 81 adet ürünün tescil belgesini almak için Türk Patent Kurumuna başvuru yaptık. Başvuru öncesinde öğrencilerimiz öğretmenlerimiz danışmanlığında kendi hayal ettikleri ürünleri tasarlayarak bunların önce çizimlerini yaptık. Daha sonra bu çizimleri bilgisayar ortamında modellemelerini yaptılar. Bizde bu 81 tane ürün için Türk Patent Kurumuna başvuru yaptık. Yaklaşık 6 ayın sonucunda bu 81 ürünün tamamının tescil belgesini aldık. Tescil belgesini aldıktan sonra biz firmalarla görüşerek bu ürünlerin ticarileşmesi açısından girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda da 81 adet ürün içerisinden 6 tane ürünümüz görüşmüş olduğumuz firmalar tarafından almayı kabul ettiler. Noter huzurunda biz bu ürünlerin tescillerini firmalara teslim edeceğiz. Firmalarda üreterek ticarileşmesini sağlayacaklar" dedi.

"Kendimi bebekleri yerine koydum"

Öğrenci Fatma Kurşun, farklı bir beşik tasarladığını belirtip "Benim projem tamamen görsel amaçla yapılmış bir projedir tam olarak bir hikayesi yok. Bana en uygun bana en uygun gelen eşyalardan bir tanesi beşikti. Daha eğlenceli daha kullanabilir olarak tasarladım. Kendimi bebeklerin yerine koyduğum zaman normal beşikler benim için çok sıkıcı olurdu o nedenle bir hayvan figürü kullanmayı tercih ettim. Çok farklı bir tasarım olduğunu düşünüyorum o nedenle bu beni gayet mutlu etti. Benim beşiğimde öne çıkan şeyler aslında geyiğin boynuzlarına asılan süsler. Orada ki hayvan figürünü çocukların hayvanlara karşı sevgisini beslemek benim için daha ön plandaydı" dedi.

"Kablo sıkıntısını çözdüm"

Öğrenci Ahmet Enes Kılıççeker, tasarımı ile bilgisayar masalarında ki kablo sorununu ortadan kaldırdığını ifade ederek, "Öncelikle bu bilgisayar masalarını ben araştırdım. Eksik sorunlarına bakarken şunu fark ettim. Kablo sorununun çok olduğunu ve yer sorunun olduğunu düşünerek hepsini birleştirerek kabloları gizlemeyi düşündüm. Bu sayede de bilgisayar masalarını küçülterek daha az yer kaplayarak kablo sıkıntısını çözmüş oldum" dedi.

"Bu bir başlangıç"

Öğrencilerin geliştirdiği ürünlerden birinin patentini satın alan firma yetkilisi Olcay Akkuş, öğrencilerden yeni fikirler beklediğini dile getirerek, " İnşallah bu bir başlangıç olur. Bu şekilde ve daha güzel projelerle devamı gelir bize. Bizde kendisine katkıda bulunuruz oda bize fikirler vermiş olur. Onun geri kalan hayatında daha büyük başarılar diliyorum" dedi.

"Başarılı çalışmalar oldu"

Öğrencilerin geliştirdiği ürünlerinden birinin patentini satın alan başka bir firma yetkilisi olan Hayati Güray, öğrencilerin başarılı çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimiz bazı tasarımlar yaptı. Biliyorsunuz üretimde süreçler arge, tasarım, pazarlama gibi süreçlerden geçer. Burada Adem hocamızın Sivas Bilim ve Sanat Merkezinin katkısı ve öğrencilerimizin de güzel başarılı çalışmaları oldu. Bizde firma olarak bu çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Güzel ürünler güzel tasarımlar ortaya çıktı bu konudan dolayı Adem hocama teşekkür öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur" dedi.

Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü

BİLSEM, Patent, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü - Son Dakika


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