Üye Girişi
Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak - Son Dakika

Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak

21.12.2021 16:36

Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak Kocaeli Anneleri Derneği öncülüğünde, Derince ilçesine 264 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı.

Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak

KOCAELİ - Kocaeli Anneleri Derneği öncülüğünde, Derince ilçesine 264 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı.

Derince ilçesinde bulunan 15. Kolordu İlkokulu'nun bahçesine inşa edilen anaokulu, bağışlarla ve desteklerle yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. 600 metrekare büyüklüğündeki okul, 2 engelli sınıfı olmak üzere toplam 6 sınıf ile hizmet verecek.

Okulun açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı.

"gönülden çalışmaya devam edeceğiz"

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, "Bu bizim için, hayatımız boyunca sürecek bir gurur olacak. Çok çalıştık ve hepimizin çok büyük emeği var. Burada emek veren ve uğraşan bir sürü kadınız. Bu kentte ufacık desteklerle ne kadar büyük işlerin yapılacağını göstermiş olduk. Umarım bundan sonrakilere örnek olur. Bizim için sonlar, yeni bir başlangıç. Yapım aşamasında bize destek veren tüm destekçilerimizin gücüyle daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Çocukların önemine vurgu yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Biz de bu çalışmalar esnasında desteğimize devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz, onlara ne kadar değer verirsek ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi o derece hızlı olacaktır" dedi.

"Dünya'ya örnek olacak çalışmalar yapmanızı umuyorum"

Dernek üyelerine teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Her birinizi ayrı ayrı yürekten kutluyorum. Bu çalışmaların sadece Kocaeli ile sınırlı olmadığını ve başka illerde örnek alındığını biliyorum. İnşallah Kocaeli'nin ve Türkiye'nin her köşesine, Dünya'ya örnek olacak çalışmalar da yaparsınız" ifadelerini kullandı.

"Okul öncesi eğitim çocuklar için çok önemli"

Eğitimin öneminin altını çizen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Göreve başladığım ilk zamanlarda Kocaeli Anneleri Derneği beni ziyaret etmeye gelmişti. O zamanki heyecanlarını, istek ve arzularını gözlerinde ve davranışlarında hissetmiştim. Pandemi araya girince bir süre ümitsizliğe kapıldılar. Çok şükür bugün neticeye ulaştılar. Okul öncesi eğitimin insan davranışlarında, akademik başarıda en önemli etkenlerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilim insanları erken yaşta başlanan eğitimin çocukların belirli davranış kalıplarını çabuk öğrenmesini, alışkanlık haline getirmesini ve eğitim boyunca daha başarılı olmasında etkili olduğunu söylüyor. Biz de devletimizin tüm imkanlarını bu alana seferber ediyoruz. Şu an itibariyle ilimizde 50 binin üzerinde okul öncesi eğitim alan evladımız var" diye konuştu.

Çocuklara hediyeler verildi

Konuşmaların ardından protokol ve dernek üyeleri kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Kurdele töreninin ardından Tahir Büyükakın, Seddar Yavuz ve Zeki Aygün, çocuklara sınıflarında hediyelerini verdi.

Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak
Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak
Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak
Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak

Tahir Büyükakın, Zeki Aygün, Kocaeli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
15:45 Türk gazeteciler Rusya'da gözaltına alındı! Belgesel çekmeye gitmişlerdi, insanlık dışı muamele görüyorlar
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile         
16:47
Yeni mevduat sisteminde kritik detay! Vadeden önce para çekilirse faiz yanacak Yeni mevduat sisteminde kritik detay! Vadeden önce para çekilirse faiz yanacak         
16:41
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 16:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bu okulun zili, annelerin büyük emeği neticesinde çalacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement