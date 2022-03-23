Bu otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika
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Bu otomobilden sağ çıktılar

23.03.2022 09:28
Bu otomobilden sağ çıktılar

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sebebiyle otomobil parçalanıp hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Y. idaresindeki 41 FR 126 plakalı Tofaş marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin E. araç içinde sıkıştı, sürücüsü Fırat Y. de hafif yaralandı. Aydınlatma direğinin lambası da park halindeki bir otomobilin arka camına isabet etti. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Hasan Hüseyin E., itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hasan Hüseyin E. ve Fırat Y., olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Parçalanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Bu otomobilden sağ çıktılar
Bu otomobilden sağ çıktılar
Bu otomobilden sağ çıktılar
Bu otomobilden sağ çıktılar
Bu otomobilden sağ çıktılar

YORUMLAR
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Otomobil, Kocaeli, Fırat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu otomobilden sağ çıktılar - Son Dakika


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