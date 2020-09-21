Bu sesi duyan huzur buluyor - Son Dakika

Bu sesi duyan huzur buluyor

Bu sesi duyan huzur buluyor Türkiye'de bu huzurlu sesin duyulması onun elinde Dünyada sayılı sanatçının çalabildiği 'Hangdrum', sesiyle huzur veriyor Hangdrum Sanatçısı Ceren Özdemir: "İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var" Dünyada 2000'li yılların başında bulunan ve sayılı...

Bu sesi duyan huzur buluyor

Türkiye'de bu huzurlu sesin duyulması onun elinde

Dünyada sayılı sanatçının çalabildiği 'Hangdrum', sesiyle huzur veriyor

Hangdrum Sanatçısı Ceren Özdemir:

"İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var"

ESKİŞEHİR - Dünyada 2000'li yılların başında bulunan ve sayılı sanatçı tarafından çalınan sesinde dinlendirme özelliği olan 'Hangdrum' müzik aletini Türkiye'de kullanan Ceren Özdemir, sanati ile kendine hayran bırakıyor.

Dünyada 2000'li yıllarında başında bulunan 'Hangdrum' isimli müzik aleti sesi ile huzur veriyor. Yoga ve meditasyonda kullanılan hangdrum, gören ve duyanların kısa sürede ilgisini çekmeyi başarıyor. Yeni keşfedilen bir müzik aleti olmasından dolayı şu anda fiyatı 15 bin ile 35 bin lira arasında. Ancak yavaş yavaş dünyaya yayılan enstrüman, farklı müzik aletleri ile birleştirilmeye başlandı. Bu sayede ortaya çıkan müzik ise dinleyicilerden tam not alıyor. Dünyada bu müzik aletini çalabilen sayılı sanatçılardan biri de Eskişehir'de yaşayan Ceren Özdemir. Bu müzik aletini ilk önce Eskişehir'de çalmaya başlayan Özdemir, farklı şehirlere uzandı. Ardından hangdrumun sesini duyan farklı şehirlerdeki müzikseverler, Özdemir'in kapısını konser vermesi için defalarca çaldı. Müziğini geliştirip, farklı konserler yapmayı planlayan Ceren Özdemir, aynı zamanda sanatın yayılması için çok sayıda öğrenciye de kurs veriyor.

"İnsanın çakralarını açan ruha iyi gelen bir sesi var"

Çaldığı müzik aleti ve onun sesi hakkında konuşan Özdemir, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İsmi Hang drum. Handpan olarak da biliniyor. 2000'li yıllarda bulunmuş genç bir enstrüman. O yüzden şu an dünya üzerinde çok fazla icra eden; üretimini yapan mevcut değil. Yapımı da çok zorlu aslında. El yapımı bir enstrüman. Her haznesi yakılarak ve dövülerek yapılıyor. O yüzden bir çok kültürde ruhu ve kalbi olduğuna inanılıyor. Hatta insanların çakralarını açtığı ve ruhuna iyi gelerek onlara şifa verdiği düşünülüyor. İsviçre'de bulunan bir müzik aleti. Çeşitli denemeler sırasında keşfediliyor. Sesi görüntüsüne çok büyük bir tezat oluşturduğu için çok ilgi çekiyor. Türkiye'de de yeni yeni bilinen bir enstrüman. Genelde yurtdışı ile bağlantısı olan insanlar biliyor. Ama yavaş yavaş kullanmaya başlayan insanlar var. Yoga ve meditasyon alanında kullanılıyor. Daha etnik müziklerde kullanılıyor. Sesinin şifa verdiğine inanıyorlar. Gerçekten de huzur verici."

Bu sesi duyan huzur buluyor

Ceren Özdemir, Türkiye, Müzik, Huzur, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu sesi duyan huzur buluyor - Son Dakika

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