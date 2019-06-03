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Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz

1 saat önce

Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz Ordulu taksici, şehit haberlerinden etkilenip başlattığı uygulama ile ticari taksisine binen şehit yakınlarından ücret almıyorORDU - Ordu'da bir ticari taksisi bulunan Taner Aktaş, aracına binen şehit yakınlarından ücret alınmaması için uygulama başlattı.

Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz
Ordulu taksici, şehit haberlerinden etkilenip başlattığı uygulama ile ticari taksisine binen şehit yakınlarından ücret almıyor
ORDU - Ordu'da bir ticari taksisi bulunan Taner Aktaş, aracına binen şehit yakınlarından ücret alınmaması için uygulama başlattı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 9 ay önce satın aldığı ticari taksisinin arka camına, 'Şehit çocuklarına ücretsizdir, bedelleri babaları tarafından ödenmiştir' şeklinde yazı uygulayan Taner Aktaş, görenlerin takdirini topluyor. Son günlerde art arda gelen şehit haberlerinden etkilenip böyle bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirten taksici Aktaş, ellerinden geldiği kadar vefa borcunu ödemeye çalıştıklarını belirtiyor.
"Kart göstermelerine gerek yok, şehit ailesi demeleri yeterli"
Taksinin arka camına yazdıkları yazının çevredekiler tarafından takdirle karşılandığını, arefe gününde de şehitliğe gitmek isteyen şehit yakınlarının kendilerine ulaşabileceklerini ifade eden Aktaş, "Elimizden geldiği kadar vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Onlar, şehit ailesi dediği zaman bizim için yeterli, kart göstermelerine dahi gerek yok" şeklinde konuştu.
Taksiyi kullanan Hüseyin Aktaş da haberlerde duyulan şehit haberlerinden etkilendiklerini belirterek, böyle bir hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Şehitler ve aileleri için ne yapsalar yeterli olmayacağını da belirten Aktaş, bu sayede bir nebze olsa vefa borçlarını ödemeye çalıştıklarına dikkat çekti.
Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Altınordu, Ordu, Genel
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