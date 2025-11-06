Buca Belediyesi'nin kentin kültürel mirasını yaşatma ve geleceğe aktarma hedefiyle hayata geçirdiği Kent Belleği Sergisi bu defa çok özel konuklarını ağırladı. Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'ndeki ritim derslerine katılan kursiyerler, sergiyi ziyaret ederek Buca'nın kültürel ve sözel mirasına ışık tutan objeleri yakından görme fırsatı elde etti. Bir rehber eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren kursiyerler, Buca'nın geçmişine ışık tutan objeler ve fotoğraflara ilişkin bilgileri de ilgi ile dinlediler.
Buca'da eşit vatandaşlık, tam katılım
Son Dakika › Güncel › Buca Belediyesi Engelli Bireyleri Kent Belleği Sergisi'nde Ağırladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?