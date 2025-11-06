Buca Belediyesi Engelli Bireyleri Kent Belleği Sergisi'nde Ağırladı - Son Dakika
Buca Belediyesi Engelli Bireyleri Kent Belleği Sergisi'nde Ağırladı

06.11.2025 10:11
Buca Belediyesi, özel gereksinimli bireyleri sosyal yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla Kent Belleği Sergisi'nde ağırlayarak, kültürel mirasın tanınmasını sağladı. Kursiyerler, sergideki objeleri rehber eşliğinde inceledi.

(İZMİR) - Engelli bireyleri dört duvar arasından çıkararak sosyal yaşamın aktif bir parçası haline getirme hedefi ile çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireyler Danışma Merkezi kursiyerlerini Kent Belleği Sergisi'nde ağırladı.

Buca Belediyesi'nin kentin kültürel mirasını yaşatma ve geleceğe aktarma hedefiyle hayata geçirdiği Kent Belleği Sergisi bu defa çok özel konuklarını ağırladı. Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'ndeki ritim derslerine katılan kursiyerler, sergiyi ziyaret ederek Buca'nın kültürel ve sözel mirasına ışık tutan objeleri yakından görme fırsatı elde etti. Bir rehber eşliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren kursiyerler, Buca'nın geçmişine ışık tutan objeler ve fotoğraflara ilişkin bilgileri de ilgi ile dinlediler.

Buca'da eşit vatandaşlık, tam katılım

Eşit vatandaşlık ve tam katılım prensibi ile hareket ederek tüm vatandaşların yaşamın her alanında var olabilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi'mizde çeşitli kurslar açarak özel bireylerimizin üretime katılıp sosyalleşmelerine ön ayak oluyoruz. Bununla da kalmıyor, ilçemizde gerçekleşen sanatsal ve kültürel etkinlikleri deneyimlemeleri için özel çaba sarf ediyoruz. Buca'da yaşayan her vatandaşımızın, her bireyimizin hayatın izleyicisi değil, yaşamlarının öznesi olmasını istiyoruz. Bu anlamda, kursiyerlerimizin sergiye yapmış olduğu ziyaret bizler için çok değerli" diye konuştu

Kaynak: ANKA

