Son Dakika Haberleri: Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5'te 5 yaptı
Son Dakika Spor Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5'te 5 yaptı

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5'te 5 yaptı

1 saat önce

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna önemli bir başlangıç yaparak, deplasmanda konuk olduğu Kozağaçspor'u 5-1 mağlup etti.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5'te 5 yaptı, System.String[]

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna önemli bir başlangıç yaparak, deplasmanda konuk olduğu Kozağaçspor'u 5-1 mağlup etti.


İzmir 1. Amatör Lig G Grubunda mücadele eden Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hazırlıklarının ardından 5'inci haftayı geride bıraktı. Deplasmanda Kozağaçspor'a konuk olan takım, rakibin 5-1 mağlup etti. Kozağaçspor galibiyetiyle birlikte 5'te 5 yapan Buca Belediyespor, 15 puanla gruptaki liderliğini korudu.


Öte yandan, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U16 Elit Liginde mücadele eden genç takımı da, 6'da 6 yaparak galibiyet serisini ve liderliğini devam ettirdi. - İZMİR

Buca Belediyesi, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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