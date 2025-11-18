Buca Belediyesi'nden Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi

(İZMİR) - Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için projelerini sürdüren Buca Belediyesi'nin çanta yapım atölyesinde üretilen çantalardan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak yönlendirilecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Eğitim, geleceğe yönelik yapılan en büyük yatırımımızdır" dedi.

Buca Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi ve Singer işbirliğiyle ortaklaşa bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen çanta yapım atölyesinde, geliri Türk Kadınlar Birliği'nden burs alan öğrencilere aktarılmak üzere çantalar üretildi. Bucalı kadınların el emeğiyle hazırlanan çantalar, çevre dostu materyalleri ve özgün tasarımlarıyla büyük beğeni topladı.

"Eğitim geleceğimize yapılan en büyük yatırım"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, projenin temel amacının, eğitime erişimde zorluk çeken başarılı öğrencilere destek olmak olduğunu ifade ederek, "Türk Kadınlar Birliği ile yürüttüğümüz bu anlamlı proje sayesinde, hem kadınlarımızın emeğini değerlendiriyoruz hem de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize burs sağlıyoruz. Eğitim, geleceğe yönelik yapılan en büyük yatırımımızdır" diye konuştu.