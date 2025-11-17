Buca Belediyesi ve Gönüllüler Park Temizliği Yaptı

(İZMİR) - Buca Belediyesi ile İzmir Doğaseverler gönüllüleri Efeler Mahallesi'ndeki Yörük Ali Efe Parkı'nı temizledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğaya karşı gösterilen bu hassasiyet, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

Buca Belediyesi, İzmir Doğaseverler gönüllüleri ile park temizliği yaptı. Yörük Ali Efe Parkı'ndaki etkinlikte, gönüllü vatandaşlar el birliğiyle parkı atıklardan arındırdı.

Öncelikle parkın ekolojik dengesini bozan ve doğada uzun yıllar yok olmayan atıklar toplanırken, parkta bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletleri tek tek dezenfekte edildi.

Oyun gruplarına çizilmiş karalamalar tamamen silinerek oyuncaklar ilk günkü haline dönüştürüldü. Öte yandan park içerisinde bulunan oturma alanına parkın ahengine uygun resimler yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve doğaseverlerle birlikte bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğaya karşı gösterilen bu hassasiyet, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımıza temiz bir Buca bırakmak için çevre ve temizlik çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdüreceğiz. Tüm hemşerilerimizi atık konusunda sıfır toleransa davet ediyoruz" diye konuştu.