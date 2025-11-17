Buca Belediyesi ve Gönüllüler Park Temizliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buca Belediyesi ve Gönüllüler Park Temizliği Yaptı

17.11.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, İzmir Doğaseverler gönüllüleri ile birlikte Yörük Ali Efe Parkı'ndaki temizlik etkinliği düzenledi. Başkan Görkem Duman, doğaya gösterilen hassasiyetin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Buca Belediyesi ile İzmir Doğaseverler gönüllüleri Efeler Mahallesi'ndeki Yörük Ali Efe Parkı'nı temizledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğaya karşı gösterilen bu hassasiyet, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" dedi.

Buca Belediyesi, İzmir Doğaseverler gönüllüleri ile park temizliği yaptı. Yörük Ali Efe Parkı'ndaki etkinlikte, gönüllü vatandaşlar el birliğiyle parkı atıklardan arındırdı.

Öncelikle parkın ekolojik dengesini bozan ve doğada uzun yıllar yok olmayan atıklar toplanırken, parkta bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletleri tek tek dezenfekte edildi.

Oyun gruplarına çizilmiş karalamalar tamamen silinerek oyuncaklar ilk günkü haline dönüştürüldü. Öte yandan park içerisinde bulunan oturma alanına parkın ahengine uygun resimler yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve doğaseverlerle birlikte bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğaya karşı gösterilen bu hassasiyet, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımıza temiz bir Buca bırakmak için çevre ve temizlik çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdüreceğiz. Tüm hemşerilerimizi atık konusunda sıfır toleransa davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi ve Gönüllüler Park Temizliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da polisin şehit olduğu kaza kamerada Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
AK Partili vekil ölümden döndü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu AK Partili vekil ölümden döndü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro
Mayoyla sahaya atlamıştı Kinsey Wolanski’nin yeni mesleği şaşırttı Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

11:56
Sergen Yalçın bıçak altına yattı
Sergen Yalçın bıçak altına yattı
11:44
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi Galatasaray’da rekor ayrılık kapıda
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda
11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 12:04:23. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi ve Gönüllüler Park Temizliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.