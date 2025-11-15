Kız öğrenciler, okul bahçesinde saç saça kavga etti - Son Dakika
Kız öğrenciler, okul bahçesinde saç saça kavga etti

15.11.2025 14:27
İzmir'in Buca ilçesindeki bir ortaokulda iki kız öğrenci saç saça birbirine girerek kavga etti. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine telefonlarıyla video çekti.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ortaokulda, iki kız öğrenci arasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olayı izleyen öğrenciler, kavga yerine telefonlarıyla video çekmeyi tercih etti.

KIZ ÖĞRENCİLER TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Buca Atatürk Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü. Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.

KAVGAYI AYIRMAK YERİNE TELEFONLARIYLA KAYDETTİLER

Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği, kavga ederek yere düştükleri ve yerde de kavgaya devam ettikleri görüldü. Çevrede bulunan arkadaşlarının ise kavgayı izlerken tezahürat yapmaları ve olayı cep telefonuyla video kaydına almaları da görüntüde yer aldı.

Kaynak: İHA

