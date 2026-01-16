Buca'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 30 fişek ile hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

U.K. gözaltına alındı.