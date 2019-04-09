Son Dakika Haberleri: Bucak Bilim Festivali'nin Açılışı Yapıldı

Bucak Bilim Festivali'nin Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Bucak Bilim Festivali'nin açılışı yapıldıBURDUR - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen Bucak Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı.

Bucak Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı

BURDUR - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen Bucak Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı.
Bucak Emin Gülmez Ortaokulu öğretmenlerinden Alper Kansu, Ömer Abalı, Esma Yitik ve Emine Evrim Arlı Konu tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerine kabul edilen Bucak Bilim Festivali'nin açılışına Bucak İlçe Kaymakamı ve Bucak Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Prof Dr. İsmail Hakkı Aydın, Daire müdürleri, Oda Başkanları, Bucak İlk, Orta, lise ve Üniversitelerin görevli Öğretmenleri ve öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
"Bilim bizleri daha ileriye taşıyacak"
İlçe Kaymakamı ve Bucak Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, "Bilim bizleri daha ileriye taşıyacak. Bu dünyada sağlıklı mutlu, huzurlu ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için bilimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, öğreniyoruz. Katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
"Bucak için nimettir"
Bucak için festivallerin büyük bir nimet olduğunu belirten Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, "Genç arkadaşlarımıza öğrenci arkadaşlarımıza ışık yakmak açısından çok önemli bir adımdır. TÜBİTAK'ın temel amacı da gelişmek ve değişmektir. Kaymakam beyin örnek olduğu bu çalışmalar kainatı aydınlatmaya yetecektir. Yapılan bu çalışmaları kalpten tebrik ediyorum. Özellikle matematikle ilgili olan çalışma alanlarının çoğunluğu çok çok önemlidir. Matematik bütün bilimlerin temelidir. Aynı zamanda insanların farklı bakış açıları kazanmasına sebep olacaktır. Bu çalışmalar yeni buluşlara da adım atacaktır" diye konuştu.
Bucak Bilim Festivali Fuar alanında, öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmalar, fizik alanında yapılan projeler, matematik dalında eğitimler, teknolojik çalımalar, robotik kodlama çalışmaları, 3 boyutlu çizimler, uzay bilimleri, görsel ve sanatsal çalışmalar yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:47 Kaynak: İHA
Aydın, Yalçın Sezgin, Bucak, Yerel
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