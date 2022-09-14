BUCAK'TA AYÇİÇEĞİ HASADI VE TARLA GÜNÜ - Son Dakika
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BUCAK'TA AYÇİÇEĞİ HASADI VE TARLA GÜNÜ

14.09.2022 11:04

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde ayçiçeği hasadı ve tarla günü düzenlendi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde ayçiçeği hasadı ve tarla günü düzenlendi. Vali Ali Arslantaş, etkinlikte biçerdöverin direksiyonuna geçerek ayçiçeği hasadını başlattı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında bakanlık destekli uygulanan 'Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesi'nin hasat törenine katıldı. Bucak'A bağlı Kestel köyünde gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Konuşmaların ardından melli incirinde iyi tarım uygulamaları sertifika töreni, atıl tarım arazileri için buğday ve arpa tohumu dağıtımı ve ari işletme belgesi töreni düzenlendi. Programın son bölümünde Vali Arslantaş biçerdövere binerek ayçiçeği hasadını başlattı.

Vali Ali Arslantaş, Bütün tarımsal faaliyetlerin amacı insanı daha rahat daha müreffeh yaşatmak için. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla atıl durumdaki tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etti. 2021 yılından itibaren de tarım alanı kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Gölhisar'da Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi, Ağlasun'da Kekik Bitkisi Üretimini Yaygınlaştırma Projesi, Burdur Susam Üretimi Projesi, Bucak Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesi, Çeltikçi Siyah Altınım Çörekotum Projesi, Çeltikçi Senin de Bir Zeytinliğin Olsun Projesi, Altınyayla Kıraç Arazilerde Badem Üretimini Geliştirme Projesi, Buğday Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında ırkın ıslahı, Melli İncirinde İyi Tarım Uygulaması Projesi gibi çeşitli başlıklar altında Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de faaliyetlerini devam ettiriyor. Bir kısmına başladık sonuna geldik, bir kısmında hazırlıklarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor dedi.

YORUMLAR
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Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı Burdur'da 3 bin 500 dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinin hasadı başladı TAKSİCİ SEBAHAT'İN ÖNCELİĞİ DİREKSİYONU KADIN ŞOFÖRE DEVRETMEK TAKSİCİ SEBAHAT'İN ÖNCELİĞİ DİREKSİYONU KADIN ŞOFÖRE DEVRETMEK
Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUCAK'TA AYÇİÇEĞİ HASADI VE TARLA GÜNÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BUCAK'TA AYÇİÇEĞİ HASADI VE TARLA GÜNÜ - Son Dakika
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