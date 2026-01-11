Bucaspor 1928'den Farklı Galibiyet

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk haftasında evinde Karaman FK'yı 5-0 yendi. Maça hızlı başlayan Bucaspor 1928, 7'nci dakikada Macit'in golüyle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 22'nci dakikada Buğra ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Berke durumu 3-0 yaptı. Bucaspor 1928 ilk devreyi 3 farklı skorla önde tamamladı. İzmir temsilcisi ikinci devreye de hızlı başladı ve 51'inci dakikada Macit'in golüyle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Müsabakanın 89'uncu dakikasında Berke sonucu belirledi: 5-0. Bucaspor 1928 bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve kurtuluş yolunda umutlandı. Karaman FK ise 13 puanda kaldı.